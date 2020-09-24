Şahinbey ampute ikinci maçını da kazandı

Bitlis'te oynanan Türkiye Kupası karşılaşmalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Denizli Ampute Takımı'nı 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

22-26 Eylül tarihlerinde Bitlis'te oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakası ilk maçında, Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1, ikinci maçında ise Denizli Ampute takımını 3-0 yenen Şahinbey Ampute Futbol Takımı yarı finale çıkmaya hak kazandı. Şahinbey Ampute Takımı'nın oynayacağı yarı final karşılaşması 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00 da TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

"Hedefimiz Türkiye kupası"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, emin adımlarla finale doğru ilerlediklerini belirterek, "Türkiye Kupası maçlarında ikinci maçımızı Denizli Ampute takımı ile oynadık ve ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılarak, yarı finale çıktık. Oyuncularımı her iki maçta da ortaya koydukları performanstan dolayı kutluyorum. Takımımızın yarı final karşılaşması 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00 da TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanarak müzemize getirmek” dedi.