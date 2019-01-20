Şahinbey Ampute İlk Yarıda Lider

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ilk yarının son maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı'nı ağırladı. Karşılaşmayı 7-0 kazanan mavi-beyazlı ekip ilk yarıyı lider olarak kapatmış oldu.

Üst üste aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi sahasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 2.dakikada Rahmi Özcan'ın, 6-26. dakikada Kudrat Khudoykulov'un, 10 ve 15.dakikalarda Fatih Şentürk'ün attığı golle 5-0 önde tamamlamayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. Taraftarında desteğini arkasına alan mavi beyazlılar 27 ve 42. dakikada Halil İbrahim Esen'in kaydettiği gollerle rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı. Şahinbey Ampute Futbol takımı böylece ilk yarıda 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, rakip kalelere 47 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gördü. Mavi-beyazlı ekip böylece ilk yarıyı 25 puanla lider tamamladı.

İyi Bir Takımız

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak iyi futbol oynayarak iyi neticeler alıyoruz. Gaziantepli sporseverlere bizleri destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan engelli sporuna destek olmak. Bu anlamda her zaman engellilerin yanında olan ve engelli sporuna destek veren Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na, emek veren teknik heyete, sporculara teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak 11 ayrı branşta sportif faaliyetler yürütüyoruz. Tekvando, masa tenisi ve karate de önemli başarılarımız var. Şuanda faal sporcu sayımız 16.000. Ancak bu yıl ki hedefimiz bu sayıyı 20 Bine çıkartıp, Gaziantep'te sporcu yetiştiren bir kulüp olmak istiyoruz” dedi.

Tüm Takımlarımıza Başarılar Diliyorum

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Gözegir, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, “Ampute Süper Liginin son maçı oynandı. Fair Play çerçevesinde geçen güzel bir maç oldu. Lige ara verildi. Lige verilen bu arayı takımlarımız çok iyi değerlendirecek ve ikinci yarıda da bir birinden güzel maçlar olacak. Tesisleşme anlamında Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mükemmel bir tesis yapmış bu tesislerin ülkemizde çoğaltılması lazım” dedi.

İlk Yarıyı Hedeflediğimiz Yerde Tamamladık

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, ligin ilk yarısının istedikleri gibi geçtiğini belirterek “İlk yarının son maçını oynadık. Ligin ilk yarısı planladığımız gibi geçti. Hafta içi oyun gücümüzü geliştirme anlamında çalışmalarımız olmuştu. Geçiş oyunlarını ve organizasyonlarımız iyiydi. İlk yarıyı hedeflediğimiz yerde tamamlamamız bizim için çok büyük bir avantaj oldu. İkinci yarı için 15 günlük bir hazırlık kampı geçireceğiz ve ligin ikinci yarısına İstanbul Engelliler Kulübü ile oynayacağımız maç ile başlamış olacağız. Oyuncularımdan memnunum. İyi ve keyifli bir takımız. Böyle bir ekibi bir araya getirerek, bu imkanları bizlere sağlayan başta Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.