Şahinbey Ampute seriye devam etti

Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda, Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 10-0 mağlup ederek, ligde ki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar ilk yarı ve ikinci yarıda 5'er gol atarak karşılaşmadan 10-0 galip ayrılmasını bildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı aldığı üçüncü galibiyetle puanını 9'a çıkardı.

Hedefimize doğru ilerliyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, “Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız iki maçı da kazanarak Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanına konuk olduk. Ligin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşmadan da 10-0 gibi farklı galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum” dedi.