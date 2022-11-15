Şahinbey Ampute takımı gruptan lider olarak çıktı 3-0

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Van'da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ikinci maçında Alves Kablo Ampute Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı başardı.

Van'da 13 Kasım tarihinde oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımını 3-0 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Şahinbey Ampute Futbol takımının gollerini 1. ve 16. dakikalarda Kemal Güleç, 26 dakikada ise Mohammed Mubarık, kaydetti.

"Takımımı kutluyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takım gruptan lider olarak çıkmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Türkiye Kupası maçlarına Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak çok iyi bir başlangıç yaptık. İkinci maçımızda da Alves Kablo Ampute Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıktık. Yarın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacağız. İzmir karşısında da galibiyet almak istiyoruz. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.