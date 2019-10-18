Şahinbey Ampute yarı finalde

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynadığı 2 maçı da farklı kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası Tokat'ta devam ediyor. Şampiyonada yer alan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ikinci maçında Konya Engellilergücü Spor Kulübü ile karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynanan maçı Şahinbey Ampute 8-1 kazanarak yarı finale çıkmayı garantiledi.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Türkiye Kupası'nda alınan galibiyetlerden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı olarak hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde hedefimiz yine şampiyonluk. Türkiye Kupası karşılaşmalarında iki maçımızı da kazanarak yarı finale çıktık. Hedefimiz kupayı Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize getirmek. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürerek Türkiye Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"Kazandığımız için mutluyum"

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Halil İbrahim Köprülü ise alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Yarı finaldeyiz. Oyuncularıma ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunun için de ekibimin ve oyuncularımın terinin son damlasına kadar mücadele edeceklerinden eminim" diye konuştu.