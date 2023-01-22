Şahinbey Ampute Yeditepe engelini farklı aştı

Aldığı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibini 5-0 mağlup edip şampiyonluk yolundaki bir rakibini daha saf dışı bıraktı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren mavi-beyazlı ekip rakip ağlara 5 gol atarak rakibini farklı mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında farklı galip geldiklerini belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimiz karşısında farklı galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 5-0 mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime ve futbolcularıma teşekkür ediyorum” dedi.