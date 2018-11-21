Şahinbey Ampute'de transfer tamamlandı

Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol TakımıRichard Arthur Opentil ile sözleşme imzaladı.

Son transferimizde yaptık

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yeni transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Ampute takımına çok büyük önem veriyoruz. Bu sezon yaptığımız transferlerle kadromuzu güçlendirdik ve hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Sezona Milli Takım eski Antrenörümüz ile anlaşarak başladık. Kendisiyle ve ekibiyle istişare ederek transferlerimizi yaptık. Bu ekibin son halkası olan Richard Arthur Opentil'de renklerimize bağladık. Ancak uzun süredir Türkiye'de bulunuyor. Kasımın 25 inde İstanbul'da ilk maçımızı oynayacağız ve ilk maçımızda galip gelmek istiyoruz. Nasıl Türkiye kupasını kazanıp Gazianteplilere armağan ettiysek, şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e getirmek istiyoruz” dedi.

Şahinbey'e transfer olduğum için mutluyum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni oyuncusu Richard Arthur Opentiltransferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne geldiğim için oldukça mutluyum. Bu transferde emeği geçen başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu sezon lig kupasını biz alacağız" diye konuştu.