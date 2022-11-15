Şahinbey Ampute'den 4 transfer

Ampute Futbol Süper Lig'inde mücadele eden Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde 4 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, forvet, orta saha ve defansa yaptığı 4 takviye ile kadrosunu güçlendirdi. Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in odasında yapılan imza törenine teknik heyet ve sporcular katıldı. Mavi-beyazlılar, ligdeki güçlü rakibi Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nün takım kaptanı Ömer Güleryüz'ü, yine aynı takımdan forvet Kemal Güleş'i, Ankara ODTÜ'den orta saha oyuncusu Muhammet Yeğen'i ve İstanbul Pendik Engelliler Kulübü'nden stoper Fuseini Iddi'ye imza attırdı.

“Ekibime güveniyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, 4 yeni oyuncuyla takımın daha da güçlendiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak, 4 yeni oyuncu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik. Şampiyonluk için onlara güveniyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası kadrosunda yer alıyorlardı ve çok ciddi başarılar elde ettiler. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Şu anda Türkiye Kupası maçları oynanıyor. Takımımızın Türkiye Kupasını şehrimiz kazandıracağına inanıyorum. Türkiye Kupası'ndan sonra sıradaki hedefimiz Şampiyonluk olacak. Bu anlamda teknik heyetimize ve sporcularımıza güvenim tam” dedi.

“Şahinbey'i zirveye taşıyacağız”

Mavi-beyazlı takıma imza atan sporcular, Şahinbey'e hedeflerine ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, “Tesisleri ve camiasıyla çok güçlü bir camiaya transfer olduk. Şahinbey Ampute Takımını hedeflerine ulaştırmak için sahada tüm enerjimizi ortaya koyacağız. Bizleri bu takıma kazandıran yönetime ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştular.