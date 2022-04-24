Şahinbey Ampute'den Bağcılar'a farklı tarife: 9-0

Geçtiğimiz hafta Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 15-0 mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu hafta da deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takımını 9-0 mağlup etti. İlk yarısı 3-0 biten karşılaşmada mavi beyazlı takım ikinci yarıda da rakibine gol olup yağdı. Mavi-beyazlı takım ikinci yarıda bulduğu 6 golle rakibini 9-0 mağlup etti

“Takımımı tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takım'ı ile karşı karşıya geldik. Rakibimiz karşısında ortaya koyduğumuz başarılı futbolla maçtan 9-0 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi, futbolcularımı kutluyorum” dedi.