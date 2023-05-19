Şahinbey Ampute'den rakibine farklı tarife: 9-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarak Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 9-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan mavi-beyazlı ikinci yarıda da 4 gol atarak rakibini 9-0 mağlup etti.

"Hedefimize doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek, “Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sezon taraftarımızdan uzak kaldık. Ancak hedefimizden şaşmadık. Şampiyonluk yolunda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.