Şahinbey Ampute'den yürekleri ısıtan skor

Şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu yolda bir engeli daha aştı. Kendi evinde Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya gelen mavi beyazlı ekip soğuk havada rakibine adeta gol oldu yağdı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2. dakikada Ömer Güler Yüz ve 12-13. dakikalarda Muhammet Yegenin golleriyle 3-0 önde tamamlayan mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıya da hızlı başlamasına rağmen Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Futbol Takımı oyuncusu Muhammet Munga'nın attığı golle durum 3-1 oldu. Rakibin umutlarının arttığı dakikalarda 28. dakikada Kemal Güleş, 30. dakikada Richard Arthur Openthıl ve 36. dakikada Yussıf Yahaya attıkları gollerle durumu 6-1 yaparak rakibin direncini kırdılar. Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Futbol Takımı adına ikinci golü yine Muhammet Munga kaydederek durumu 6-2ye getirirken, mavi beyazlı ekip 42. dakikada Ömer Güleryüzün, 52. dakikada Yussıf Yahaya'nın, 54-55. Dakikada Kemal Güleş'in golleri ile rakibini 10-2 mağlup etti.

Centilmence bir maç oldu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek, Bu hafta kendi evimizde Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. İki takımda sahada iyi mücadele etti. İyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizi 10-2 mağlup ettik. Sonuç ne olursa olsun önemli olan karşılaşmanın centilmence bitmesiydi. Her iki takımın yöneticilerine, teknik heyetine ve sporcularına teşekkür ediyorum. Fair-play çerçevesinde bir karşılaşma oldu. Her zaman yanımızda olan başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Hedefimiz şampiyonluk

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Antrenörü Fatih Karakuş İki kardeş şehir karşı karşıya geldi. İyi bir maç oldu. Her iki takımda fair-play çerçevesinde bir mücadele ortaya koydu. Şampiyon olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her hafta takımımız kendini geliştirerek ilerliyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Tüm çalışmalarımız ve ortaya koyduğumuz mücadelede bu yönde . Bizlerin her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzele sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diye konuştu.