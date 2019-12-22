?ahinbey Ampute'nin beli b?k?lm?yor

?ahinbey Belediye Gen?lik ve Spor Kul?b? Ampute Futbol Tak?m? kendi evinde Konya Engelliler G?c? Spor Kul?b?'n? 4-0 ma?lup ederek, nama?lup bir ?ekilde ligdeki ??k???n? s?rd?rd?.

Ge?ti?imiz sezonu ?ampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda i?eride ve d??ar?da ald??? galibiyetlerle lige h?zl? bir ba?lang?? yapan ?ahinbey Belediye Gen?lik ve Spor Kul?b? Ampute Futbol Tak?m? kendi evinde Konya Engelliler G?c? Spor Kul?b? Ampute Futbol Tak?m?'n? a??rlad?. Mavi-beyazl? ekip kar??la?man?n il yar?s?n? 2 ve 6 dakikalarda Mubarek'in att??? gollerle 2-0 ?nde tamamlad?. Kar??la?man?n ikinci yar?s?na h?zl? ba?layan ?ahinbey Ampute Futbol tak?m? 41 ve 43 dakikada Fatih ?ent?rk'?n kaydetti?i gollerle kar??la?madan 4-0 galip ayr?lan taraf oldu.

?nemli bir galibiyetti

?ahinbey Belediye Gen?lik ve Spor Kul?b? Ba?kan? Cuma G?zel, nama?lup bir ?ekilde hedefe do?ru ilerlediklerini belirterek, ?Konya Engelliler G?c? Spor Kul?b? Futbol tak?m? g??l? bir rakip. ?ampiyonluk yolunda bir engeli daha a?mam?z gerekiyordu. ?ki tak?mda sahada k?yas?ya m?cadele ettiler. Ancak kar??la?man?n sonunda galip gelen taraf biz olduk. Olduk?a mutluyum. Seyircilerimiz bu g?n trib?nleri doldurarak Ampute Sporuna destek verdiler. Kendilerine te?ekk?r ediyorum. Tak?m?m?z da ba?lad???m?z g?nden bu yana bizleri mahcup etmedi. ?uanda nama?lup bir ?ekilde yolumuza devam ediyoruz. ?n?allah sezon sonuna kadar da b?yle devam etmeyi hedefliyoruz? diye konu?tu.