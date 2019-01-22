Şahinbey belediyesi 164 lise öğrencisini Umreye gönderdi

Gaziantep Valiliği himayesinde Şahinbey belediyesi, Milli eğitim müdürlüğü ve İl müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilen 'Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' kazanan 164 lise öğrencisini öğretmenleri ile birlikte Umreye gönderildi.

Dualar eşliğinde giden kafileyi, Şahinbey belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep il müftüsü Ahmet Çelik, çok sayıda yönetici ve öğrencilerin aileleri uğurladı.

Şahinbey belediyesinin her sene düzenlediği 'Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'na Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 66 lise katıldı. Öğrenciler okudukları kitaplar üzerinden sınavlara girdi. Her lisede yapılan bu sınavlarda liselerin birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazandı. Umreye gitmeye hak kazanan öğrenciler dualar eşliğinde umreye uğurlandı.

“Bizlere dua etmeyi unutmayın”

Öğrencilere uyarılarda bulunup dua isteyen Mehmet Tahmazoğlu, “Çok mübarek bir yere gidiyorsunuz. Bakın mescidi haramda kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha sevaplı. Mescidi nebevide kılınan namaz ise diğer camilerde kılınan namazlardan bin kat daha sevaplı. Ayrıca Kabe'yi seyretmek de sevap. Arkadaşlar başka yerde tavaf yok mümkün mertebe yapabildiğiniz kadar tavaf yapın. Bir dakikanızı bile boş geçirmeyin. Cep telefonlarınızla uğraşmayın. Arkadaşlarınızla çok konuşmayın. Vaktinizin tamamını uyku dışında ibadet ile geçirin. Kendinize, ailenize ve bizlere dua etmeyi unutmayın. Allah şimdiden dualarınızı, ibadetlerinizi kabul ve mübarek eylesin” dedi.

Öğrencilere dua edip onları kıskandığını belirten Gaziantep il müftüsü Ahmet Çelik, “ Sizler bizim için önemlisiniz. Sizin davetiniz var. Sizin çağrınız var. Bu çağrı tamamlanacak inşallah. Sizlere imreniyorum. Burada imrenmeyende yok. Keşke 16-17 yaşında bizim de böyle imkanımız olsaydı da gitseydik. Emeğin geçen kimse varsa Allah razı olsun. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun" şeklinde konuştu.

“ Allah razı olsun”

Umreye gitmeye hak kazanan öğrenciler emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Genç yaşta Umreye gitmekten çok mutluyuz. Umreye gitmemizi sağlayan belediye başkanımızdan, il müftümüzden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştular.