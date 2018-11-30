Şahinbey Belediyesi 2 milyon 500 bin kitap dağıttı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu düzenledikleri kitap okuma yarışmasını kazanacak öğrencileri Umre'ye göndereceklerini söyledi.

Şahinbey Belediyesi ilçe genelindeki öğrencilere ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için ödüllü kitap okuma yarışması düzenledi. Şahinbey İlçesinde 66 lisede eğitim gören 43.866 öğrenciyi sınav heyecanı yaşadı. Şahinbey Belediyesi'nin ödüllü kitap okuma yarışması kapsamında dağıttığı Mevlana Mesnevi Seçmeler kitabından sınava tabi tutulan öğrencilerin 1. 2. ve 3.'lerine bisiklet hediye edecek. Şahinbey Belediyesi bu güne kadar dağıttığı 2 milyon 500 bin adet kitap dağıtarak eğitime önemli katkılarda bulundu. Sınav heyecanı yaşayan Mimar Sinan Lisesi öğrencilerini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Sınav heyecanı yaşayan Mimar Sinan Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere başarılar dileyerek, “Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu güne kadar çok çalışma yaptık. Açmış olduğumuz gençlik merkezleri, sosyal tesislerimize, kahvehanelere, camilere, taksi duraklarına ve kuaförlere kütüphaneler kurduk. Şu anda Şehreküstü içerisinde 3.000 adet kitap bulunan ilk Millet Kıraathanesini açtık. Bunların yanı sıra öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için yaklaşık üç yıldan bu yana öğrencilerimize aylık kitap dağıtarak, dağıttığımız kitaplardan sınav yapıp onları ödüllendiriyoruz. Bu ay ki kitap okuma yarışması sınavına 66 liseden 43.866 öğrencimiz katılıyor. Bu sınav sonrasında her okulun 1. 2. ve 3.'lerine bisiklet hediye edeceğiz" dedi.

Kazananlar umre'ye gidecek

İslam dinin ilk emri olan 'oku' emrine icabet ettiklerine değinen Tahmazoğlu, “Bu ay yine kitap dağıtımımızı gerçekleştirdik ve önümüzdeki ay sınav yapılacak. Bu sınav sonrasında da dereceye giren 164 öğrencimizi Şubat tatilinde Umre'ye göndereceğiz. Böylelikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırarak çocuklarımızı kitap sahibi yapıyoruz. Şu ana kadar 2 milyon 500 binin üzerinde kitap dağıtımı gerçekleştirerek, çocuklarımızın hem kitap okumasını, hem de kitap sahibi olmalarını sağladık. Dağıttığımız kitapları sadece öğrenciler değil evlerde anneleri babaları ve kardeşleri de okuyor. Böylelikle dinimizin ilk emri olan ‘OKU' emrine de icabet etmiş olacağız. Bu vesile ile sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.