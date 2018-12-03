Şahinbey Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 3 madde ise Teklif Karar olarak meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Şehit Mehmet Demir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısını izlediler.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısı 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.