Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri 2009-2018 yılları arasında 1 milyon 517 bin 106 tonluk asfalt üreterek 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltladı. Şahinbey Belediyesi ayrıca 3 milyon 947 bin 276 metrakerelik alana kilit taşı çalışması uyguladı. Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından övgü ve memnuniyetle karşılandı.

Asfalt çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyacı olan her bölgeye ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu bölgelerde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.