Şahinbey Belediyesi çocuklara geri dönüşümü öğretiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi” kapsamında Şahinbey Belediyesi okullarda Sıfır Atık Toplama Noktası çadırı kurdu. Öğrencilerin geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için okullarda başlatılan Sıfır Atık Toplama Noktası çadırlarında öğrenciler bilgilendirilirken, getirdikleri geri dönüşüm atıkları, geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. Öğrenciler evlerinden getirdikleri atıklar karşılığında çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor

Geri dönüşüm okullarda

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sıfır atık projesinde önemli aşamalar kat ettiklerini belirterek, “Şahinbey'de Sıfır Atığı Evlerde başlattık. Bölgemizde belirlediğimiz okullarda öğrencilerin evlerde topladığı ambalaj atıklarını belirlenen günde okullarda kurduğumuz Sıfır Atık Toplama Noktamıza getirmelerini sağladık. Atık getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onların bu projeyi sevmesini sağladık. Bu sayede sıfır atık projesini evlerde başlattık. Atığın ilk çıkış noktası olan evlerden toplayarak, aileleri de bu işin içine dâhil edip sıfır atığı tüm bireylere yayıyoruz” dedi.

Geri dönüşümle doğayı korundu

Şahinbey Belediyesi okullarda kurduğu geri dönüşüm çadırlarında 19 bin 880 kg karton, 567 kg metal, 2 bin 115 kg cam ve 2 bin 782 kg plastik topladı. Sadece bu proje ile geri dönüşüme giden malzemeler sayesinde 340 ağaç kesilmekten kurtulurken, 640 metrek küp su, 201 litre petrol ve 37 bin 802 kilovat enerji tasarrufu sağlanmış oldu.