Şahinbey Belediyesi ilklerle ve yeniliklerle hizmet veriyor

Şahinbey Belediyesi yaptığı dev projelerle Türkiye'nin örnek Belediyesi olmaya devam ediyor. Vatandaşın kalıplaşmış belediyecilik anlayışını değiştirerek, her alanda hizmet veren Şahinbey Belediyesi hızlı, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile vatandaşın ihtiyaçlarını ve isteklerine cevap veriyor.

Hayata geçirdiği büyük projelerle Türkiye de örnek belediye olarak gösterilen Şahinbey Belediyesi, yaptığı önemli yatırımlarla Gaziantep'in ve Şahinbey İlçesi'nin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, yüzde 80'ini çarpık yapılaşmaya sahip olan Şahinbey ilçesinde 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara daha modern yaşam alanları sunabilmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konut yapımı için 2009 yılından bu yana vatandaşların beklentileri doğrultusunda, gönül rızası gözeterek risk altındaki 8 bin 257 evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi ilk olarak Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi ve Düztepe arasındaki yolun genişletme çalışmasını tamamlamış 2 şeritli yolu 6 şeritte çıkarmıştı. Bu yolun devamı olan Özdemirbey Caddesi ikinci etap çalışmaları da tamamlanıp, 2 şeritten 6 şerite çıkartılarak, vatandaşın hizmetine sundu. Ayrıca eski garajlardaki esnaflar için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Şahinbey Belediyesi, eski köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan 40 metrelik yolun çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sonrasında yapılacak yolun bir ucu Hoşgör Meydanından başlayarak eski müftülüğün olduğu yere kadar yani Özdemirbey Caddesiyle birleşecek. Yapılacak çalışma sonrasında şehir içerisinde ki trafiğin yükü hafifletilmiş olacak.

"Herkesin ev sahibi olmasını istiyoruz"

Göreve geldiği günden bu yana çarpık yapılaşmanın önüne geçerek Şahinbey İlçesi'nde ikamet eden herkesin ev sahibi olabilmesi için çalışmalar yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Kalabalıklaşan İlçemizde evi olmayan herkesi ev sahibi yapabilmek için çalışıyoruz. Her kesime hitap eden konutlarımızla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Sosyal Konut projelerimizle Perilikaya da Üçyüz evlerde 250 TL taksitle 250 aileyi, Mavikent 1.2.3.4. ve 5. etapta 4 bin 788 aileyi kira öder gibi ev sahibi yaptık.

Bölgenin en büyük kongre merkezi inşa edildi

Şahinbey İlçesi'ne çok fonksiyonlu bir kongre merkezi kazandırmak için kolları sıvayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 35.000 m inşaat alanı olan ve 15.750 m alan üzerine inşa edilen Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'ni Gaziantep'e kazandırmaya hazırlanıyor. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nin içerisinde 1.600 kişilik büyük salon, 1 adet 450 kişilik salon, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet blackbox salon, 2 adet toplantı salonu, 2 adet küçük salon, 2 adet küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için ve 2 katlı 160 araçlık otopark yapıldı.

Türkiye'nin En Büyük Millet Bahçesi: Yeşilvadi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha yeşil bir Şahinbey için 606 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu. Bu parklar içerisinde 1.700.000 m2 alana sahip Türkiye'nin' en büyük parkı Yeşilvadi de bulunuyor. 7'den 77'ye herkesin kendisiyle ilgili aktiviteleri bulabileceği Yeşilvadi'de, Türkiye'nin en büyük amfi tiyatro salonu, dinazor parkı, yürüyüş yolları, oyun alanları, adrenalin parkı, yüzme havuzu, eğlence merkezleri, kafeteryalar, spor merkezleri ve sosyal alanlar bulunuyor.

Şahinbey Belediyesi'nden 4 okul

Şahinbey Belediyesi, belediyelerin asli görevleri arasında bulunmamasına rağmen Şahinbey Bölgesi'nde bulunan birçok okula destekte bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ne 32 derslik Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu'nu, 35 derslik Şahinbey Bilim Sanat Merkezi'ni, 40 derslik Mehmet Emin Er Kız İmam Hatip Lisesi'ni ve 47 derslikli Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokullarını yaptırarak eğitime kazandırdı.

360 öğrenci umreye gönderildi

Şahinbey Belediyesi, 2017 yılında başlattığı proje kapsamında Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Siyer-i Nebi” dersinden sınava girerek okullarında birinci olan 48 öğrenciyi Umre'ye göndermişti. Projeyi genişleterek devam ettiren Şahinbey Belediyesi 2018 yılında öğrencileri İslam İlmihali dersinden sınava tabi tutarak 147 öğrenciyi kutsal topraklara gönderdikten sonra bu yılda okullarında 1'nci, 2'nci ve 3'üncü olan 164 öğrenciyi daha uğurlayarak, üç yılda 360 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu. Şahinbey Belediyesi bu proje ile yeni neslin manevi değerler çerçevesi içerisinde yetişmesine katkıda bulundu.

79 bin öğrenci Çanakkale'de ecdadıyla buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni neslin milli şuurla yetişmesi için Çanakkale Zafer'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesiyle bu güne kadar 79.000 kişiyi Çanakkale'ye götürerek ecdadıyla buluşturdu. Uçakla aynı gün Çanakkale'ye götürülen öğrencilerin tüm ihtiyaçları da Şahinbey Belediyesi tarafından karşılandı. Birçok öğrenci bu geziyle ilk kez Gaziantep'in dışına çıkmanın mutluluğunu yaşarken, bu ziyaretle ilkleri yaşadılar. İlk kez Uçağa binmenin heyecanını yaşayan öğrencilerin içerisinde ilk kez denizi gören ve ilk kez vapura binmenin mutluluğunu yaşayanlar oldu.

Okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Şahinbey Belediyesi 189 sosyal tesisinde bugüne kadar 512.000 kişiye çeşitli kurslarda eğitim verdi. Şahinbey Belediyesi ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında 32 Gençlik Merkezi ve sosyal tesiste 20.678 vatandaşımıza okuma yazma eğitimi verdi.

Günlük 120 Ton Atık Toplanıyor

Şahinbey Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda kurdukları Şahinbey Belediyemiz Sıfır Atık Toplama Noktası çadırıyla öğrencilere geri dönüşümün önemini ve faydalarını anlatıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi'nde” kapsamında Şahinbey Belediyesi okullarda yaptığı çalışmalarla öğrencilerin geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için önemli çalışmalarda bulunuyor. Şahinbey Belediyesi geri dönüşüm anlamında yaptığı geniş çaplı çalışmalarla günlük 120 ton geri dönüşüm atığı topluyor.

Çiftçilere 30 milyonluk destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda destekte bulunduklarını belirterek "Çiftçinin yüzü gülerse bütün milletinde yüzü güler. Çünkü gıda stratejik bir ürün gıda üretimimiz ne kadar artarsa ülkemiz açısından çok güzel bir iş gerçekleştirmiş oluruz. Çiftçilerimize bu yıl yine 2000 ton arpa, buğday tohumu ve gübre dağıtımı yaptık. Hayvan yetiştiricilerimiz bizden yine yem talebinde bulundu. Onlar için 3.500 ton yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Dağıtımı da çiftçimizin ayağına getirerek yapıyoruz. Geçen yıl zeytin fidanı alamayanlar için 150.000 adet zeytin, fıstık fidanı talebi olanlara da 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımını başlattık" diye konuştu.