Şahinbey Belediyesi kitap fuarına yoğun ilgi sürüyor

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 02-10 Ekim tarihleri arasına kadar açık olacak olan “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı”na kitap severlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi sürüyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 02-10 Ekim tarihleri arasına kadar açık olacak olan “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı”na öğrenciler ve vatandaşlar hergün akın ediyorlar. Ünlü yazarların ve 105 yayın evinin katılıdığı Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'nda kitap severler ve yazarlar her gün bir araya geliyor.

“Kitap fuarımız sizleri bekliyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitap severleri “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı”na davet ederek, “Şehrimizde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir kitap fuarı düzenleniyor. Birbirinden değerli 105 yayın evi ve yazarın katıldığı fuarımızda amacımız, bu şehre yakışır nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okur ile yazarları buluşturmaktı bunu da başardık. Her gün kitap severler ve öğrencilerimiz, “Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı”na akın ediyorlar. Onların bu ilgisi bizleri de memnun ediyor” dedi.

06 Ekim Çarşamba günü Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'nda saat 14:00 da Yazar Melih Tuğtağ ve 17:00'da Bekir Develi sevenleri ile biraraya gelerek söyleşi düzenleyecek ve daha sonra kitaplarını imzalayacaklar.