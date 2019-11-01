Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Görüşülen 11 madde oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.