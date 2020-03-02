Şahinbey Belediyesi meclisinde şehitler anıldı

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında İdlib'te rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Meclis toplantısının hemen başında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, güvenlik güçlerinin önemli bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Kahraman ordumuz yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir mücadele içerisinde rabbim güçlerini ve kuvvetlerini arttırsın. Bu mücadele kolay bir mücadele değil. Bu mücadele Dünya'nın belli başlı devletlerine karşı verilen bir mücadele. Güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız ve destekçisiyiz” diyerek meclis üyeleri ile birlikte şehitler için dua okudu.

Gündem maddeleri komisyonlara sevk edildi

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 15 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde tarife komisyonuna, 1 madde tarife komisyonundan geldiği şekliyle oylanırken, 2 madde ise teklif karar olarak gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Grup başkanlarından İdlib açıklaması

Şahinbey Belediyesi meclisinde gündem madde maddelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti, MHP ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzası ile hazırlanan ve İdlib Saldırısını kınayan ortak açıklama okundu. Siyasi partiler adına açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Halil Uğur, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şanlı ordumuza yönelik hain saldırıda 36 evladımız şehit oldu. Acımızın tarifi mümkün değil. Askerlerimize yapılan saldırılara kahraman ordumuz gereken cevabı misliyle vermiş ve vermeye devam etmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, hiçbir zamanda kalmayacaktır. 911 kilometre sınırımız bulunan aynı bölgenin paydaşları olarak Suriye'de yaşanan insani drama mani olmak ve ülkemizin güvenliği için siyasi yöntemlerin olması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Siyasi görüş ve farklılıklarımız ne olursa olsun Şahinbey Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak şartıyla, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi düşünmekteyiz. Bu alçak saldırıyı, millet iradesi ile oluşmuş CHP, MHP ve AK Parti grupları olarak şiddetle kınıyoruz” açıklamalarına yer verdi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.