Şahinbey Belediyesi meslek sahibi yapmaya devam ediyor

695 vatandaşın meslek sahibi olabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Şahinbey Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen protokol imza törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin katıldı. Şahinbey Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü arasında düzenlenen İşbirliği protokolü çerçevesinde 20 sosyal tesiste, 25 farklı branşta bin 695 kursiyere meslek edindirme eğitimi verilecek. Kursiyerler, eğitim süresi boyunca günlük 25 TL ücret alacaklar.

“Altın bilezik dağıtıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin meslek sahibi olabilmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “İŞKUR ile imzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde 20 sosyal tesisimizde, 25 farklı branşta bin 695 kursiyere meslek edindirme eğitimi verilecek. Bir kişiye meslek öğretmek ve onun belgesini vermek beni ayrıca mutlu ediyor. Başkanımızın, AK Parti Hükumetinin ve belediyelerin amacı vatandaşımızı iş sahibi yaparak hayatını kolaylaştırıp, mutlu hale getirmek. Bütün çalışmaların temelinde bu var ve bunun için çalışıyoruz. Ayrıca bu güne kadar 111 bin 482 vatandaşımızı meslek edindirme kurslarından faydalandırarak mezun ettik” dedi.

“Birlikte adım atıyoruz”

İŞKUR Müdürü Siraç Ekin, titiz bir çalışma ile birlikte bu tür mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımızla birlikte çok anlamlı mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. İlimizin şartlarına ve iş gücü verilerine bakarak, hangi meslek için eğitim kursu yapılacağına ilişkin değerlendirme yapıyoruz. Bunun için Şahinbey Belediyesi ile yeni bir protokol imzaladık ve bu protokol çerçevesinde bin .695 kişi meslek edindirme kurslarından faydalanacak” diye konuştu.