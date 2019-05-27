Şahinbey Belediyesi meslek sahibi yapmaya devam ediyor

Boyacı Sosyal Tesis'inde verilen Kuaförlük Kursu'na katılan ev hanımları iş yeri sahibi olup, para kazanıyorlar.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra kursa gelerek eğitim alan iki çocuk annesi Gül Çete, diplomalarını aldıktan sonra evinin yakınında bir kuaför dükkanı açarak para kazanmaya başladığını söyledi. Çete, "Buraya uzak bir mahalleden geliyorum ama değdi. Sabah çocukları okula gönderince evde oturmaktansa buraya gelip meslek sahibi oldum. Artık bir işyerim var ve kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Ailemizin geliri arttı, Allah bu imkanı sağlayanlardan razı olsun" dedi.

"Kurs benim psikolojimi düzeltti"

Kızının kaza geçirmesi üzerine bunalıma girdiğini söyleyen 5 çocuk annesi Emine Özdemir ise "Hayalimde bir şeyler yapmak, işe yaramak vardı ama imkan bulup da gerçekleştiremiyordum. Çocuğum kaza geçirdi, büyük sıkıntılar yaşadık. O psikolojiyle iyice bunalıma girmiştim. Burayı önerdiler, kendimi işe yaramaz hissederken birden önemli biri olduğumu gördüm. Şimdi bir meslek sahibiyim. 3 yerden işe çağırdılar" dedi.

"Özgüven kazandım"

Daha önce tek başına bir yere gitmeye bile korktuğunu belirten iki çocuk annesi Leyla Çiçek ise, "Özgüvenim yoktu, öyle yetiştirilmiştik. Burada hocalarımız sadece bize meslek öğretmediler, aynı zamanda bizim de birer birey ve önemli insanlar olduğumuzu öğrettiler. Burada çok farklı bir kişiliğe büründüm, sosyal bir insan oldum. Kursu bitirip sertifikalarımı aldım. Şu an evimde saç ve makyaj yaparak çocuklarımın ve kendimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Artık param var, kimseye muhtaç değilim" diye konuştu.

"Hedefleri işyeri açmak"

Halen 20 kursiyerin eğitim gördüğü sosyal tesiste toplam 357 saat eğitim verildiğini söyleyen Boyacı Sosyal Tesisi Sorumlusu Sibel Ay, "Özellikle genç yaştaki ev hanımları büyük ilgi gösteriyor. Burada eğitimlerini tamamlayanlar Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı sınavda başarılı olunca 'Kalfalık Belgesi' almaya hak kazanıyor. Bu belgeyi alan kursiyerler kendi işyerini açabiliyor. Kursiyerlerimizin çoğunun hedefinde iş yeri açmak var" diye konuştu.