Şahinbey Belediyesi Ramazana hazır

Tahmazoğlu, iftardan 1 saat önce Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağını ve her gün 5 bin kişiye iftar vereceklerini ifade etti.

Ramazan Ayı nedeniyle açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “11 ayın sultanı Ramazan'a nihayet kavuştuk. Yarın ilk orucumuzu tutacağız. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan Ayının milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan Ayı Kuran, ibadet, yardımlaşma, hayır işleme ve kardeşlik ayıdır. Vatandaşlarımızla ibadetlerimizi gerçekleştirip iftarlarımızı birlikte açacağız. Ramazan ayının ruhuna ve manasına uygun bir şekilde ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Şehreküstü Şıh Meydanında her gün 5 bin kişiye iftar yemeği vereceklerini ifade eden, “Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şehreküstü'de Şıh Meydanında her gün 5 bin kişiyle birlikte tarihi doku içerisinde iftar yapacağız. İftardan 1 saat önce yine Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sohbetler olacak. Tüm vatandaşlarımızı Şehreküstü'ye davet ediyorum. Herkese kapımız açık. Ayrıca Ramazan kolileri hazırladık. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Teravih namazlarını, her gün farklı bir camide kılarak namaz sonrası çat kapı ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Böylelikle Ramazan Ayını en güzel şekilde ihya edeceğiz” diye konuştu.