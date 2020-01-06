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Şahinbey Belediyesi Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sarıkamış şehitleri için Akkent Spor Köyü’nde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu” etkinliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sarıkamış şehitleri için Akkent Spor Köyü'nde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu” etkinliği düzenledi.


Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu yıl 3-5 Ocak tarihleri arasında anılan Sarıkamış Şehitleri için Akkent Spor Köyü'nde kızlar-erkekler “Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu” etkinliği düzenleyerek şehitlerimizi yad etti. Düzenlenen etkinliğe minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinden toplamda 325 sporcu katıldı. Sporcular ecdadı rahmet ve minnetle anarak onlar için ne yapsak azdır dedi.


“Şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, “Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve kardeşlik dersidir. Tarih sayfalarında vatan, millet ve kutsal tüm değerler adına ölüme doğru yürüyüşün simgesi olarak yer alan Sarıkamış Harekatının 105. yıl dönümünde askerlerimizin kalplerimize düşürdüğü bu büyük acı ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Sarıkamış Harekatı'nda vatan topraklarını savunma uğruna şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi ve bu vesileyle bu kutsal vatanın müdafaasında emeği geçmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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