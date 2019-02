Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını genişletiyor

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yoluna devam eden Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Kürüm Mahallesine yaptırılan Sosyal Tesis ve Taziye evini hizmete sundu. Düzenlenen açılış törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, AK Pati Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

“Çiftçilerimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak çiftçiye verilen desteğin devam edeceği müjdesini vererek,“Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İyi ki ülkemizin ve partimizin başında. 15 yıl önceki Kürüm'ü düşünüyorum. Harabeydi. Şehrinde buradan çok bir farkı yoktu. Her gün elektrikler sular kesilirdi. Şimdi bakıyorum Elhamdülillah, alt yapısından üst yapısına kadar her şey yapılmış bir Kürüm Mahallesi var. Şehirde ne varsa köylerimizde de artık o var. Sadece bunlarla yetinmedik. Çiftçimize destek olmak için 4.000 ton arpa ve buğday tohumu, 4 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi, 600 bin zeytin fidanı dağıttık. Bu yıl 3 bin 500 ton daha hayvan yemi, 150 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıtımı yapacağız. Lafla değil icraatla çiftçimizin yanındayız. Milletimizin ve Devletimizin bekası her şeyden önemlidir. Bu nedenle Cumhur İttifakını desteklemeniz gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için el ele verip çalışacağız” dedi.

“Hizmetin en iyisi için çalışıyoruz”

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesinin mahallelere önemli hizmetler getirdiğini belirterek, “Öncelikle dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere çok selamı var. ‘Ben köylü kardeşlerimi çok seviyorum. Onlar bizim veli nimetimiz. Onları ziyaret edin varsa her türlü eksikliklerini tamamlayın' dedi. Cumhurbaşkanımızın ilk AK Partiyi kurduğu gün yapmış olduğu bir konuşma var. O konuşmada ‘AK Parti olarak temel amacımız Tüm partililer halkın hizmetkarıdır. Bizim tek derdimiz Anadolu insanına hizmet etmek. Türkiye eski Türkiye değil hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. AK Partinin tüm kademeleri vatandaşın rahatlığı ve geleceği için çalışıyor. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gecesini gündüzüne katıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmet basit bir hizmet değil”

Kürüm Mahalle Muhtarı Servet Boztaş, yapılan sosyal tesisten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek,“Bu hizmete basit bir tesis yapımı gibi bakmayalım. Sizlere kendi başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Kış günü annem vefat ettiğinde 4 metre kare evin içinde 50 gün misafir ağırladım. Kimse böyle bir hizmeti hafife almasın. Benimde aklımdan hep böyle bir şey hep geçiyordu. Sonra çadır kuruldu. Ben kendime bundan daha güzel ne ola bilir diye kendime söylenip duruyordum ki, şimdi de taziye evi yapıldı. Hizmetin iyisinin daha iyisi oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu yaşıma kadar böyle hizmet görmedim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kürüm Sosyal Tesisinin açılışı vatandaşlar ve çocuklarla birlikte gerçekleştirildi.