Şahinbey Belediyesi stantı ilgi odağı oldu

Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl ikincisi düzenlenen (BUILDEAST) Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılan (GAYRİMENKUL) Fuarı'nda kurduğu stant yoğun ilgi gördü.

Yaptığı sosyal konut projeleri ile binlerce kişiyi ev sahibi yapan Şahinbey Belediyesi bu yıl ikincisi yapılan Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarına (GAYRİMENKUL) katılarak stant açtı. Fuarda Şahinbey Belediyesi'nin standı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, inşaat maliyetlerinin artmasına rağmen kendilerinin konut fiyatlarını artırmadıklarını belirterek, “İnşaat sektörü birçok sektörü tetikleyen lokomotif bir sektör. Bu anlamda hem inşaat firmalarının hem de üreticilerin olduğu bir alan bizde Şahinbey Belediyesi olarak standımızı kurduk. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 3.247.000.000 TL'lik yatırım yapmışız. Yapmış olduğumuz 10.811 konut, 1.200'ün üzerinde iş yeri, kentsel dönüşümde 8.292'nin üzerinde binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra yapmış olduğumuz pazar yerleri, sosyal tesisler, gençlik merkezleri, 610 adet pak ve restorasyon çalışmalarımız var. Baktığınızda inşaat alanının her bölümünde Şahinbey Belediyesi olarak yer alıyoruz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmaların tanıtımı ve üretmiş olduğumuz konutların satışını bu fuarda gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ev sahibi ola bilmeleri için her bütçeye uygun konutlar yaptık. Bu günkü maliyet oranlarına bakarsanız bu fiyatlara bu daireleri yapmak aslında mümkün değil. Ancak Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak istiyoruz” dedi.