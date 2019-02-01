Şahinbey belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, havale edilirken, 1 madde ise gündem dışı olarak oylamaya sunulup gündeme alınıp İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.