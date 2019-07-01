Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1'inci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 4 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na, sevk edilirken, gündem dışı 2 madde ise yapılan oylama sonrasında gündeme alındı. Gündeme alınan 2 madde de Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. oturum toplantısına, 04 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 16.00'da 2'incisi yapılmak üzere son verildi.