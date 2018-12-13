Şahinbey Belediyesi tüketiciyi bilinçlendiriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından açılan stantta Ticaret İl Müdürlüğü ile müşterek hazırlanan Bilinçli Tüketici Rehberi Kitapçığı, Tüketici Ürünleri Güvenliği Rehberi, Bilinçli Bir Tüketici Olarak Neler Yapmalıyız” isimli broşürler dağıtıldı. Ayrıca standı ziyaret eden misafirlere Şahinbey Belediyesi'nin hazırladığı Şahincan Boyama Kitabı ve Bayat Ekmekle Tatlı Pasta Tarifleri Kitabı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz"

Standı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Son zamanlarda bazı art niyetli satıcıların tüketicinin aldatılmasına yönelik hareketleri sonrasında bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu konuda duyarlılık oluşması için Tüketici Hakları Masası kurduk. Yaklaşık bir ay içerisinde 18 bin kişiyle görüşmeler yapıldı ve şikayetlerle müracaat eden 400 kişi kaymakamlığa yönlendirildi. Tüketicilerimizi bilinçlendirerek, aldığı ürünlerin bozuk çıkması ve bu konuda iade ederken neler yapması gerektiği ve hakları konusunda bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar bu konuda 20 bin tane broşür bastırdık ve dağıttık. İki gündür de Sankopark AVM içerisinde Tüketici Hakları Danışma Masası Standı kurarak vatandaşlarımızla diyalog halindeyiz. Bu süreç içerisinde de 4 bin tane broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Tüketici Hakları Danışma Masası Standın da görevli olan zabıta ekiplerimiz buraya gelen öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızı tüketici hakları konusunda bilgilendiriyor. Böylelikle vatandaşımız hakkını hukukunu daha iyi korumuş olacak” dedi.