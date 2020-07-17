Şahinbey Belediyesi vatandaşın sağlığını düşünüyor

Daha temiz ve yaşanabilir Şahinbey için düzenli olarak evsel atıkları toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda atıkların atıldığı çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemini de yapıyor. İlçe genelinde 12 bin adet olan, galvaniz saçtan yapılan, fiziksel özelliklerini kaybeden ve tamir edilmesi gereken çöp konteynerleri yenileniyor. Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından tek tek kontrol edilen konteynerler önce tamir edilip hijyenik temizlikleri yapıldıktan sonra boyanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

“Bakım çalışmaları sürüyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığını önemsediklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak bizler için önemli olan unsur ‘Önce insan'. Yaşanabilir bir çevrede yaşamın koşulu temizliktir. Bu açıdan yaz aylarında temizlik açısından meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale etmek için çalışmalarımız sürüyor. Oluşabilecek kötü görüntü ve kokuları önlemek için tamir edilmesi gereken konteynerleri tamir ediyor ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Böylece atıkların çevreye atılmasını önlemiş oluyoruz” dedi.