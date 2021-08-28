Şahinbey Belediyesi yeşil alan miktarını arttırdı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 yılda 635 park yaparak Şahinbey'i yaşanılabilir bir ilçe haline getirdi.

Yeşile ve doğaya önem veren Şahinbey Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluştururken, bu alanlarda spor yapılabilmesi için yürüyüş yolları ve spor alanları inşa ediyor. 2021 yılında da bu çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 13 bin 11 metrekareye çıkardı. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kent halkının sağlıklı yaşamına katkı sunmak için yeşil alan sayısını arttırdı.

“Yeşile önem veriyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son 12 yılda yeşil alan sayısını 15 kattan fazla arttırdıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanları ve parkları çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 635 adet park yaparak, yeşil alan miktarımız 12 milyon 158 bin 992 metrekareye çıkardık. 30 dönüm alan içerisinde hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana sahip seramızda yapmış olduğumuz kışlık ve yazlık mevsimlik üretimlerinde 2014 yılından bu yana 11 milyon 152 bin 550 adet mevsimlik çiçek ürettik. Üretilen bu çiçekler parklarımıza ve refüjlerimize dikerek Şahinbey'i çiçek bahçesine çevirdik. 2016 yılında orman alanları dahil yeşil alan miktarımız 12 milyon 158 bin 992 metrekare çıkarttı. Yine geldiğimiz günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2016 Yılı İtibariyle 13,11 metrekareye çıkarttık. Sadece ağaç dikimi değil Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bahçesinde yaklaşık bin beş yüz metrekare alanda rulo çim üretimi yapmaktayız. Tabi önemli olan dikmek değil yaşatmaktır. Bu alanlara sahip çıkmaları yönünde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil, yeşile özendirmeliyiz. Ayrıca piknik alanlarında vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa yeşil alanlarımızda öyle temiz tutmaları gerekiyor" dedi.