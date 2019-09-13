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Şahinbey Belediyesi'nden 23 Nisan Mahallesi'ne sosyal tesis

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi yapımı devam eden 23 Nisan Mahallesi’ne yaptırdığı 23 Nisan Sosyal Tesisi’ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi yapımı devam eden 23 Nisan Mahallesi'ne yaptırdığı 23 Nisan Sosyal Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.


Her mahalleye bir sosyal tesis ve taziye evi yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yönde çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. 919 m2'lik inşaat alanı bulunan 23 Nisan Sosyal Tesisi 2 katlı olarak yapıldı. Sosyal tesiste 2 bay 2 bayan taziye evinin yanı sıra, eğitim için kullanılacak 4 adet sınıf bulunuyor.


Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz


Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. 23 Nisan Mahallemizin taziye evi ve sosyal tesis ihtiyacı vardı. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Birkaç ay içerisinde hem erkek hem bayanların kullanabileceği taziye evini ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği, kursların bulunduğu tesisimizi açmış olacağız. Tesisimizin şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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