Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi çiftçilerin ürünlerini toplarken ulaşımını daha kolay sağlayabilmesi yol açma çalışmasını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi bugüne 38 köye, 567 kilometrelik yol yaparak çiftçinin yüzünü güldürdü.

“Çiftçimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ürünlerini daha rahat toplaması ve ulaşımlarının sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şu anda 38 köyümüze 567 kilometrelik yol açma çalışması yaptık. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bu yollar, uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun” diye konuştu.