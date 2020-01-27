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Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu

Öğrenciler yarıyıl tatillerini Şahinbey Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelerek değerlendiriyorlar.

Öğrenciler yarıyıl tatillerini Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelerek değerlendiriyorlar.


Okulların yarıyıl tatili olması ile birlikte çocuklarını Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerine ve gençlik merkezlerine gönderen aileler, özellikle Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarını tercih ediyor.


Tüm imkanlardan faydalanıyoruz


Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelen öğrenciler tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirterek, “yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için keman, İngilizce, gitar, akıl ve zeka oyunları kursları için buraya geldik. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok iyi arkadaşlıklar edindik. Tesisteki diğer imkanlarda aile büyüklerimiz faydalanırken, bizlerde kendi yaşımıza uygun kurslara gidiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'na bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.


Çocuklarının yarı yıl tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerine getirdiklerini söyleyen veliler, “Çocuklarımızın tatillerini iyi bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ndeki kurslara getiriyoruz. Burada çocuklarımız ve bizler için bir çok imkan veriliyor. Ailemizin her ferdi buradaki imkanlardan faydalanabiliyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştu

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