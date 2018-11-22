Şahinbey Belediyesi'nden AKUT'a destek

Şahinbey Belediyesi, AKUT ile iş birliği protokolü imzalayarak, Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı içerisinde yer tahsisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKUT'un merkezi haline gelecek ve tüm çalışmalarını yapabileceği bina tahsis ederek AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı ile protokol imzaladı. Şahinbey Belediyesi'nde bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AKUT Gaziantep Ekip Lideri Tolga Akpınar ve AKUT gönüllüleri birlikte çalışmak adına istişarede bulundular.

“İş birliği yapacağız”

Mehmet Tahmazoğlu, AKUT ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirterek, “Ülkemiz de bir deprem bölgesi, istemesek dahi zaman zaman bazı bölgelerde depremler meydana gelmekte. Bu olaylarda Arama kurtarma ekiplerinin ne kadar büyük önem arz ettiğini görebiliyoruz. AKUT bu konuda ülkemizde marka olmuş bir kuruluşumuz. AFAD ile birlikte birçok faaliyetler yaptıklarını biliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bizde kendi bünyemizde gönüllü çalışanlarımızla ŞAHKUT (Şahinbey Arama Kurtarma) ekibini kurduk. Olası bir afette her türlü ekipmanla müdahale edebilecek şekilde hazır bekliyorlar. Deprem bilincinin öğrencilerimize öğretilmesi konusunda AKUT ile protokol yaptık. Bundan sonra Yeşilvadi Parkımızın içerisindeki bir alanı kendilerine tahsis ettik. O alan içerisinde faaliyetlerini sürdürecekler. Yeşilvadi Parkı içerisinde dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra okullarımızda öğrencilerimize afetlerle ilgili bilgiler verilecek. Bu konuda işbirliği protokolü imzaladık. Şehrimize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz”

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı, Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerine Yeşilvadi Parkı içerisinde bir bina tahsis ettiğini belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Yeşilvadi Parkı içerisinde bize çok güzel bir yer tahsis ettiler. Burayı hem milletimiz hem de Şahinbey halkı için verimli bir şekilde kullanacağız. Doğal afet durumlarında gerekli müdahaleyi yapmak için orada hazır bir şekilde bekliyor olacağız” diye konuştu.