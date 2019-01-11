Şahinbey Belediyesi'nden Barış Mahallesi'ne yeni cami

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Barış Mahallesi'ne yaptırılan İmam-ı Azam Cami'nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ibadet edebilmesi için camiler yaparak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Türkmenler ve Barış Mahallesi'nin müşterek kullandığı ancak yetersizliği nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından yıkılarak yeniden yaptırılan İmam'ı Azam Cami'nin inşaat çalışmalarını AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte inceleyen Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Cami inşaatımız hızla sürüyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce kullanılmaz halde olan caminin yıkılarak yenisinin yapıldığını belirterek, “Barış Mahallemizde bulunan İmam-ı Azam camimiz son derece eskiydi ve kullanılmaz hale gelmişti. Şahinbey Belediyesi olarak orayı yıkıp yerine daha güzel bir cami inşa ediyoruz. Hedefimiz 2-3 ay içerisinde camimizin inşaat çalışmalarını tamamlayıp yeniden vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Camimizin Barış Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.