Şahinbey Belediyesi'nden bir polis merkezi daha

Daha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte Yeşilvadi de yaptırılan yeni polis merkezinin son durumunu yerinde inceledi.

Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesinin hızla geliştiğini belirterek, “Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarakta yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çercevede öncelikle Karataş mevkinde hem polis merkezi, hemde ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak, emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayıda yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 m2 inşaat alanı olan ve 4 bin 100 m2 alan üzerine yapılan yeni bir polis merkezinin inşasını hızla sürdürüyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde burayı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediyesi'nin her zaman kendilerini desteklediğini belirterek “Yeşilvadi de Şahinbey Belediyemizin yaptırdığı karakol binasının inşaatını gezdik. Şahinbey Belediyemiz bize daha önce Karataş'ta ve Düztepe'de yeni binalar yapmıştı. Sağ olsunlar bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yeşilvadide ihtiyaç olan bir karakolun yapımını daha tamamlayarak bizlere teslim edecek. Yapılan bina tüm donanımlarıyla örnek bir bina olacak. Bu iş birliği sayesinde Şahinbey'de asayiş daha verimli ve güvenli olacak” diye konuştu.