Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere 6 ton tohum desteği

000 ton gübre desteğinin ardından çiftçilere 6.000 ton da buğday ve arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi çiftçilere destek geleneğini bu yılda sürdürmeye devam ediyor. 3 yıldan bu yana çiftçilere destek olarak üretimin artmasına katkı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılda 2.000 ton gübre dağıtımının ardından Kapçağız Köyü'nde 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımını gerçekleştirdi.

"3 yıldır çiftçimize destek oluyoruz2

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere verdikleri desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Çiftçilerimizi seviyoruz. Ama bu sevgimiz sadece söylemde değil, bunu icraata dönüştürüyoruz. Bu nedenle 3 yıldan bu yana çiftçimize gübre, arpa, buğday, yem, zeytin ve fıstık fidanı dağıttık. Miktar olarak baktığımızda ise 6.000 ton gübre, 6.000 ton arpa ve buğday, iki yılda ise 7.000 ton yem dağıttık. Yine 750.000 zeytin fidanı, 150.000 fıstık fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. Biz, bu projeyi çiftçilerimize destek olmak amacıyla yürütüyoruz. Hiçbir zaman seçim yatırımı olarak düşünmedik. İnşallah bundan sonra desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.

Çiftçi milletin anası gibidir

Çiftçiye verilen desteğin önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Neden çiftçiye destek oluyoruz? Çünkü çiftçi milletin anası gibidir. Bizi doyuran ve ürünü üreten çiftçimizdir. Çiftçiyi destekleyeceğiz ki ilçede bulunan tarlalarımız boş kalmasın. Ekilmeyen tarlalar ekilsin, üretim ve verim artırsın, hayvancılıkta gelişsin. Onun için bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep bölgeye örnek bir şehir

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan da Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler sağladığını belirterek, “Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız tarımsal bir bütçe ayırarak üç yıldır üst üste bu organizasyonun yapılmasında çok büyük bir emek veriyor, ekibi de çok iyi çalışıyor. Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde görev yaptım ama Gaziantep inanın birçok bölgeye örnek bir şehir. Bunu çiftçiler ve Şahinbey Belediyesi ile birlikte bir daha gösterdi. Çiftçiler adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de bu dönemde başkanımız bu kadar büyük bir destek vermişken üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri 'ne ortak olmaları durumunda ücretsiz toprak analizlerini yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Çok güzel hizmetler

Şahinbey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Güzel dağıtılan buğday ve arpa tohumları ile ilgili çiftçilere bilgi vererek, “Gerçekten bunlar çok güzel hizmetler. Gübre desteği içinde çiftçilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Gübre dağıtımını bitirdik. 100 bin dekar alandan yaklaşık 600 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yani şu iki projenin toplam çiftçiye dönüşümü yaklaşık 85 ile 100 milyon TL arasında bir dönüşü olacak. 8 milyon masrafa karşılık 80 milyonluk bir dönüşüm olacak.” diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 3 yıldır çiftçiye destek olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sadece merkezde asfalt, kilit taşı ve yol yaparak hizmetin bunlardan ibaret olmadığını göstererek 3 yıldır çiftçimize destek verip onların yanında olmuştur. Kendisi bu verilen desteğin sadece seçim yatırımı olmadığını göstermiş seçimden sonrada desteğini sürdürmüştür. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çiftçimize düşen görev ise aldığı gübre ve tohumu toprakla biran önce buluşturup ürünümüze ürün katıp ülke ekonomisine destek olmaktır” dedi.

Kapçağız Köyü'nde düzenlenen Törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından çiftçilere hububat tohumu dağıtıldı. Tören yapılan dua ile sona erdi.