Şahinbey Belediyesinden emniyete 3. polis merkezi desteği

Daha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesine yaptırılan polis merkezinin vatandaşın güvenliği anlamında önem taşıdığını belirtti. Hizmete açıldığında Yeşilvadi, Güzelvadi, Cengiztopel, Beybahçe gibi mahallelerinin güvenliğini sağlayacak olan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezin'de çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

İhtiyaca cevap verecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesinin hızla geliştiğini belirterek, “Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarakta yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çercevede öncelikle Karataş mevkinde hem polis merkezi, hemde ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak, emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayıda yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetimizin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 m2 inşaat alanı olan ve 4 bin 100 m2 alan üzerine Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezini inşaa ettik. Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.