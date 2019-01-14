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Şahinbey Belediyesi'nden Goalball turnuvası

Şahinbey Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Goalball gösteri maçı düzenledi.


Şahinbey Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği Goalball gösteri maçı Akkent Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen gösteri maçında sporcular gözlerini bantlayarak toptan gelen zil sesi ile kalelerini korumaya çalıştılar. Gaziantep Görbir Spor Kulübü oyuncularının düzenlediği gösteri maçını izleyiciler ilgi ile izlediler.


Bu tür etkinlikler bizleri mutlu ediyor


Düzenlenen gösteri maçına katılan sporcular yapılan etkinlikten dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası nedeniyle Şahinbey Belediyesi yetkilileri bizleri düşünerek goalball gösteri maçı düzenlediler. Bizler için bu etkinlikler bizleri oldukça mutlu etti. Başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederiz” dediler.

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