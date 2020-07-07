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Şahinbey Belediyesi'nden hijyen denetimi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden oluşan ekipler, korona virüs nedeniyle iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden oluşan ekipler, korona virüs nedeniyle iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yaptı.


Yapılan denetimlerde gıda üretimi yapan yerler, depolama alanları, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihleri, saklama koşulları ve kuaförlerde uyulması gereken kurallar ekiplerce titiz bir şekilde kontrol ediliyor.



“Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan zorlu süreçte denetimleri aralıksız sürdüklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Korona virüsünden dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan işyerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerinde hem fiyat hem de hijyene dikkat ediyorlar. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürünlere, normal fiyattan ulaşmasını sağlamak. Yaşadığımız bu zorlu süreci, kurallara riayet ederek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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