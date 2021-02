Şahinbey Belediyesi'nden iki önemli eser için destek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılacak olan cami ve diyanet anaokulu protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Orhan Tüzel ve ailesi tarafından imzalandı.

Valilikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile Hayırsever Orhan Tüzel ve ailesi katıldı. Çocukların aileleri ile daha rahat ulaşım sağlamaları için anasınıflarının, anaokullarının her mahallede çok sayıda olması gerektiğini dile getiren Vali Gül, “Milli Eğitim Bakanlığımızın anasınıfları ve anaokulları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yine çocukların eğitimine yönelik 4-6 yaş olmak üzere çeşitli tesisleri var. Gaziantep'te de bu tesislerin sayıları giderek artmaya başladı. Gaziantep'te çok sayıda çocuk var ve bu çocukların hem doğru dini eğitim almaları hem de erken yaşlarda anaokulunda, anasınıfında okul öncesi eğitim almaları ancak bu tür tesisleri ile mümkün olabiliyor. Yine bazı mahallelerde cami ihtiyacı var. İhtiyaç olan mahallerde de hayırseverlerimiz tarafından camiler yapılıyor. Bu protokol ile hem cami hem de Diyanetin 4-6 yaş anaokulunun protokolünü yaptık. Başta hayırseverimiz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Hayırsever ailelere teşekkür"

Vali Yardımcısı Alper Çifçi, şehre çok önemli iki eserin daha kazandırıldığını belirterek “Valimiz Davut Gül'ün öncülüğünde yapılacak olan 4-6 yaş Diyanet anaokulu ve camimizin hayırlara vesile olmasını dilerim. Başta hayırsever ailemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"Hayırseverlerimiz örnek oluyor"

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep'te, hayırseverlerin örnek teşkil ettiğini belirterek “Şehrimiz iki önemli esere daha kavuşuyor. Bu anlamda yapılan çalışmalar örnek teşkil ediyor. Hayırsever ailemize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Eğitimi önemsiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin başlangıç noktası olması itibari ile 4-6 yaşı oldukça önemsediklerini dile getirerek, “Şahinbey Belediyesi olarak okul öncesi eğitimi önemsiyoruz. Belediye şu ana kadar olarak 4-6 yaş için 12 tane yer ayarladık. Bunu inşallah 20'ye tamamlayacağız. Aynı zamanda cami ve spor alanları üretmek içinde büyük bir gayret içerisindeyiz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

"Şehre bir diyanet anaokulu daha kazandırmanın sevincini yaşıyoruz"

Gaziantep'e bir 4-6 Yaş Diyanet Anaokulunun daha kazandırmanın sevincini yaşadıkların söyleyen İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “Bu mekânlar, yavrularımıza anaokullarındaki temel eğitimin yanı sıra güzel ahlaka, bizi biz yapan değerlerimize dair bilgiler verdiğimiz ve en önemli Said dini bilgiyi kazandırdığımız mekânlar. Hiç şüphesiz insana yaptığımız yatırım geleceğe yönelik en hayırlı yatırımdır. Öncülüğünüzde bunları yaygınlaştırmanın, İlimizin her mahallesinde, her semtinde bunu arttırmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Hayırsever Orhan Tüzel ve ailesi de; yakın zamanda babalarını kaybettiklerini ve onun anısını yaşatmak adına böyle bir hayır yapmak istediklerini belirterek vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Şahinbey İlçesi Yamaçtepe Mahallesine yaptırılacak caminin isminin ise Hacı Hamit Tüzel olacağı bildirildi.