Şahinbey Belediyesinden ‘Milli Birlik Yürüyüşü'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tarafından ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi önünde akşam saatlerinde toplanan Şahinbeyliler, ellerinde Türk bayrakları ile ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' yaptı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öncülüğünde yürüyüşe geçen kalabalık grup, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru harekete geçti. Kortej halinde yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi, sloganlar attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen Şahinbeyliler, aramadan geçtikten sonra etkinliğin yapıldığı meydana alındı.

“Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı”

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Başkan Tahmazoğlu, 15 Temmuz günü milletin destan yazdığını kaydederek, “15 Temmuz tarihimizde milletimiz tarafından destan yazılan yeni bir gündür. Yıllar boyu ülkemizi bölmek ve parçalamak için içerden ve dışarıdan hazırlanan FETÖ terör örgütüne karşın yaptığı hain darbe girişimine karşın milletimizin kendi iradesine sahip çıkıp, onlara okkalı bir şamar indirdiği bir gündür. Bu çok önemli, milletimiz ne zaman ülkemiz zora düşse gerekli müdahaleyi yaparak o zor durumdan çıkarıyor. 15 Temmuz'da da sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde meydanlara çıkarak, o hain darbecilere karşı, tanklara karşı, toplara karşı göğsünü siper ederek, kalplerinde korkunun olmadığı herkesin şehadete yürüdüğü bir gün. Bu hain darbe girişimine karşı 250 şehit 2 bin 500'e yakın yaralımıza rağmen bu hainlere fırsat verilmedi. Milletin silahlarıyla, milletin tankıyla, topuyla, helikopteri ve uçağıyla millete karşı yaptıkları bu hain darbe girişimi yine milletimiz tarafından alaşağı edildi. Cumhurbaşkanlığına, meclisine ve kendi iradesine sahip çıktı. Bu şanlı bir gün, destansı bir gün. Bütün milletimizi yürekten kutluyoruz. Allah onlardan razı olsun. O gece biz de oradaydık. Demokrasi Meydanımızda sabaha kadar ve gecenin yarısında otobüs yok, dolmuş yok, tramvay seferi yok ama milletimiz bayrağını ele alan meydana koştu. Gaziantep tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla hainlere meydan okudu. Bunu unutmayacağız, yeni nesillere anlatacağız. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak 3 yıldan beri belediyemizde toplanarak, Demokrasi Meydanı'na yürüyoruz. Ayrıca gençlerimizi de bu anlamda şuurlandırıyoruz.”