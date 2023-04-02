Şahinbey Belediyesi'nin dev projesi tüm hızıyla sürüyor

Şahinbey Belediyesi bir taraftan depremzedelere destek olurken, bir taraftan da şehir için birbirinden değerli proje çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey İlçesi'ne birçok yol ve bulvar kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tünel çalışmasını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarımız sürüyor

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına birçok önemli projeye imza atan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ve yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Şanlıdere Caddesi ile Cengiz Topel Mahallesi'nin arasındaki evleri kamulaştırarak yıkıp Güzelvadi'ye oradan da YeşilVadi Bulvarına bağlıyoruz. Projemiz özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı Şanlıdere ve Sadıklar Caddesine nefes aldıracak. Burada son birkaç evin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra yapacağımız tünel projesiyle de Şanlıdere Caddesini üsten YeşilVadi Bulvarına bağlayacağız. YeşilVadi Bulvarını, Düztepe ve Karayılan Mahallesinin altından geçerek Kılınçoğlu Mahallesine oradan da Şehreküstü Kavşağına bağlayarak üçlü kombinasyonla trafiği ciddi anlamda rahatlatmış olacağız. Tünel çalışmalarımızda başladı. O da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu yıl içerisinde bu projemizi tamamlayıp Gaziantep halkının hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.