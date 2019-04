Şahinbey Belediyesi'nin rekor kan bağışına ödül

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayından önce düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyası bu yılda “Vatan için Can Millet için Kan veririz” sloganıyla başladı. Kan bağışı kampanyasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep 5. Zırhlı tugay komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şuana kadar 14 bin 402 ünite kan bağışı topladık”

Şuana kadar 14 bin 402 ünite kan topladıklarının altını çizen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Göreve geldiğimizden beri bu kampanyamızı devam ettiriyoruz. Şuana kadar 14 bin 402 ünite kan bağışı toplamışız. Kızılay'ımız dünyanın her yerinde mazlumların yardımına koşuyor. Milletimizde Kızılay'ımıza destek oluyor. İnşallah bu hayrı devam ettirmemiz gerekiyor. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Hedef bu yıl 185 bin ünite kan

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık hedeflerinin bu yıl 185 bin ünite kan olduğunu ifade ederek, “Demokrasi meydanında her sene şölen havasında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği bizim gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Gaziantepliler her zaman vatanı düşünmede hep bir adım öndedirler. Gaziantep'te geçen sene 175 bin ünite kan işlendi. 3 farklı ürüne ayrılarak bölgede bulunan 59 hastanenin ihtiyaçları karşılandı. Bu seneki hedefimiz 185 bin ünite kandır. Bunu da inşallah sizler arayıcılığı ile toplayıp hastalarımıza ulaştırmaya gayret edeceğiz. Kızılaycılar her gün Türkiye'deki yaklaşık bin 560 hastanenin kapısına 20 bin ünite kanı teslim ederler. Kızılay her gün Türkiye'nin 300 farklı noktasında 9 bin ünite kan topluyor. Bunun kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Aynı şekilde kök hücre bağışı da çok önemlidir vatandaşlarımızın bu konuda da bize destek olması gerekiyor. Rekordan rekora koşan Şahinbey Belediyesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kan konusunda da diğer konularda olduğu gibi kimseye muhtaç olmamamız gerektiğini, Organizasyonu yapan Şahinbey Belediyesine çok teşekkür ettiğini ifade etti.

konuşmaların ardından 3 bin 156 kişilik kurumsal bağışından dolayı Kızılay tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na platin berat, platin levha ve platin madalya verildi.

Program protokolün kan vermesiyle devam etti.