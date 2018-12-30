Şahinbey Belediyesinin sosyal tesis ağı genişliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Narlıtepe Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Narlıtepe Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı. Düzenlenen çalışmaları inceleme programına AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve ekibi de katıldı.

"Tesis çalışmalarımız sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis yapıyoruz. Narlıtepe mahallemizin de bir sosyal tesis ihtiyacı vardı. Tesisin inşa edildiği alanın kamulaştırmasını yaparak 2 erkek, 2 bayan olmak üzere dörtlü bir taziye evi yapıyoruz. Ayrıca taziye evlerimizin içerisinde dört tanede sınıfımız bulunuyor. Bu sınıflarda Kuran-ı Kerim kursları ve mefruşat kursları olacak. Narlıtepe Mahallemizin ve çevresinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Tesisimizi 1-1.5 ay içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.