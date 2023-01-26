Şahinbey Millet Kütüphanesi hızla yükseliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'nde yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Şahinbey Belediyesi, Millet Kütüphanesi'nin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Eğitime ve gençlere yönelik projeleriyle gönüllere taht kuran Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

24 saat açık olacak

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "40 bin metrekare inşaat alanı olan ve Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Beş katlı olacak olan kütüphanemizin içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye kütüphanemizden ulaşılabilecekleri dijital imkanları da gençlerimize sunmuş olacağız. Kütüphanemizin ihtişamı beni de çok heyecanlandırıyor. Bir an önce tamamlamak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Kütüphanemiz şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.