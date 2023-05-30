Şahinbey millet kütüphanesi hızla yükseliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'nde yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çalışmaları tüm hızı ile sürerken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, inşaatta görev yapan işçilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Eğitime ve gençlere yönelik projeleriyle gönüllere taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

24 saat açık olacak

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "40 bin m2 inşaat alanı olan ve Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Beş katlı olacak olan kütüphanemizin içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Üniversitelerdeki bilgiye kütüphanemizden ulaşılabilecekleri dijital imkânları da gençlerimize sunmuş olacağız. Kütüphanemizin ihtişamı beni de çok heyecanlandırıyor. Biran önce tamamlamak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Kütüphanemiz şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.