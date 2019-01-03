Şahinbey narkotim ekipleri başarılı çalışmalarına devam ediyor

Araç içerisinde bulunan C.Ç. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi bahse konu adreste E.D. isimli şüpheli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine, ekiplerimizce ikamete tekrar gidildiğinde E.D. isimli şüpheli şahıs ikamet önünden yakalanarak göz altına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 315 TL para ele geçirildi. İkamette yapılan aramada ise ; 1 adet tüfek, tüfeğe ait 2 adet şarjör, 26 adet dolu kartuş, 1 adet tabanca, 1 adet boş şarjör, 3 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparat ele geçirildi. İkamette ise M.Y., E.B. ve M.S.C.S. isimli 3 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı

Adlı makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan E. D tutuklandı diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.